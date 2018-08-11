Spor Toto 1. Lig ilk hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Melik Okutan kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor, Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlıspor, Giresunspor'u ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Ümit Kurt, Cengiz Umut Meraş, Uğur Akdemir, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 89 Guido Koçer), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 68 Sebaihi), Mustafa Durak (Dk. 82 Burak Asan), Özgür Can Özcan
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ousmane Ndiaye, Salih Zafer Kurşunlu, Beykan Şimşek (Dk. 46 Sadeghian), Caner Arıcı, Ceyhun Gülselam, Furkan Özçal, Regattin, Muhammed Bayır, Cikalleshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Tugay Kaçar (Dk. 46 Mertan Sinan Öztürk)
Gol: Dk. 13 Melik Okutan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Caner Arıcı, Dk. 67 Sadeghian, Dk. 90 Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Dk. 90 Özgür Can Özcan (Boluspor)
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Boluspor'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Melik Okutan kaydetti.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Boluspor, Elazığspor'a konuk olacak. Osmanlıspor, Giresunspor'u ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Hüsnü Emre Çelimli
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Ümit Kurt, Cengiz Umut Meraş, Uğur Akdemir, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 89 Guido Koçer), Akabueze, İshak Çakmak, Melih Okutan (Dk. 68 Sebaihi), Mustafa Durak (Dk. 82 Burak Asan), Özgür Can Özcan
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ousmane Ndiaye, Salih Zafer Kurşunlu, Beykan Şimşek (Dk. 46 Sadeghian), Caner Arıcı, Ceyhun Gülselam, Furkan Özçal, Regattin, Muhammed Bayır, Cikalleshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Tugay Kaçar (Dk. 46 Mertan Sinan Öztürk)
Gol: Dk. 13 Melik Okutan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Caner Arıcı, Dk. 67 Sadeghian, Dk. 90 Muhammed Bayır (Osmanlıspor), Dk. 90 Özgür Can Özcan (Boluspor)
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