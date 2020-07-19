Boluspor kazandı, 1. Lig'de kaldı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Boluspor, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı,



Boluspor'un golleri 27., 88. ve 90+2. dakikalarda Gökhan Sazdağı'dan geldi.



Boluspor, sezonu 15. sırada tamamlayarak, TFF 1. Lig'de kaldı. Boluspor, bu sonuçla puanını 33'e yükseltti.



Ev sahibi Eskişehirspor ise, 12 puanda kalarak sezonu son sırada tamamladı ve gelecek sezondan itibaren TFF 2. Lig'de mücadele edecek.



