Boluspor kazandı, 1. Lig'de kaldı

TFF 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Boluspor, karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Boluspor kazandı, 1. Lig'de kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 19:26
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Boluspor, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı,

Boluspor'un golleri 27., 88. ve 90+2. dakikalarda Gökhan Sazdağı'dan geldi.

Boluspor, sezonu 15. sırada tamamlayarak, TFF 1. Lig'de kaldı. Boluspor, bu sonuçla puanını 33'e yükseltti.

Ev sahibi Eskişehirspor ise, 12 puanda kalarak sezonu son sırada tamamladı ve gelecek sezondan itibaren TFF 2. Lig'de mücadele edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için