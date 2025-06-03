Boluspor, Emre Demir için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak!

Play-off'larda Süper Lig hayaline veda eden Boluspor, Jose Mourinho'nun planlarında yer almayan Emre Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

calendar 03 Haziran 2025 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Boluspor, Emre Demir için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak!
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Trendyol 1.Lig'de sezonu 7'nci sırada tamamlayarak play-off'a kalan ancak Bandırmaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Boluspor, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmakta kararlı.

Yönetim, bu yönde çalışmalarına şimdiden başladı ve ilk olarak kadroya katmak istenilen isim; geçen sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi F.Bahçe'de bulunan Emre Demir.

21 yaşındaki 10 numara için Boluspor, bayramdan sonra sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.



32 MAÇTA 9 GOL ATTI

Sakaryaspor'da geçen sezon 32 maçta forma giyen ve bin 521 dakika süre alan Emre Demir, 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

MOURINHO, YENİ SEZONDA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray'dan kiraladığı Siraçhan Nas'tan istediği verimi alamayan kırmızı-beyazlılar, Emre Demir konusunda ısrarcı... Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda da kadroda düşünmediği genç 10 numara 2023 ocak ayında Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Emre, Samsunspor ve Ümraniyespor'da da kiralık oynadı.


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