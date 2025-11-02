Boluspor'dan lider Bodrum FK'ye çelme!

Trendyol 1.Lig'in 12. hafta maçında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Boluspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Doğancan Davas, 75. dakikada Ibrahim Rasheed ve 89. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.
Bodrum FK'da Berşan Yavuzay 25. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Burhan Eşer yönetimindeki Bodrum FK'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.
Öte yandan Boluspor ise 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu sonucun ardından Bodrum FK, 24 puanda liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Boluspor, puanını 17'ye yükseltti.
1.Lig'in gelecek haftasında Bodrum FK, İstanbulspor'u konuk edecek. Boluspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Batuhan Bıyıklı
Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Abdurrahman Üresin), Onur Öztonga, Lima (Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım), Liço (Dk. 74 Arda Usluoğlu), Doğancan Davas (Dk. 86 Boakye), Balburdia, Barış Alıcı (Dk. 74 Buğra Çağıran), Hasani, Rasheed, Kougba
Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Fredy (Dk. 89 Omar Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Muhammed (Dk. 83 Ege Bilsel), Brazao (Dk. 71 Dimitrov), Ahmet Aslan (Dk. 46 Mert Yılmaz), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Yusuf Sertkaya)
Goller: Dk. 39 Doğancan Davas, Dk. 76 Rasheed, Dk. 89 Arda Usluoğlu (Boluspor)
Kırmızı kart: Dk. 25 Berşan Yavuzay (Sipay Bodrum FK)
