Boluspor, Brezilyalı orta sahasını duyurdu

Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor, Brezilyalı orta sahasını duyurdu
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02 Şubat 2024 16:50
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.

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