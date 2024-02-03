Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Veaceslav Posmac ve 90. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 48. dakikada Muharrem Cihan'dan geldi.
Boluspor'da Tunahan Çiçek, karşılaşmanın 78. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 32 yaparak play-off hattına yaklaştı. Keçiörengücü ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Veaceslav Posmac ve 90. dakikada Oğuz Kaan Güçtekin kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 48. dakikada Muharrem Cihan'dan geldi.
Boluspor'da Tunahan Çiçek, karşılaşmanın 78. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 32 yaparak play-off hattına yaklaştı. Keçiörengücü ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.