İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Bologna ile Empoli karşı karşıya geldi.



Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.



Mücadelenin ilk golünü 7. dakikada ev sahibi ekipten Giovanni Fabbian kaydetti. Empoli'nin bu gole cevabı 33. dakikada Viktor Kovalenko ile geldi.



İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken 86. dakikada sahneye Thijs Dallinga çıktı, Bologna tekrardan öne geçti.



Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.



İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Bologna, toplamda 5-1'lik skorla finale yükselen taraf oldu.



Bologna'nın finaldeki rakibi Milan olacak.



