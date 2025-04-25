Bologna, İtalya Kupası'nda finale yükseldi!

İtalya Kupası'nda Bologna, 3-0'ın rövanşında evinde Empoli'yi 2-1 mağlup etti ve toplamda 5-1'lik skorla adını finale yazdırdı. Vincenzo Italiano'nun öğrencilerinin finaldeki rakibi Milan olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna, İtalya Kupası'nda finale yükseldi!
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25 Nisan 2025 01:15
İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Bologna ile Empoli karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Mücadelenin ilk golünü 7. dakikada ev sahibi ekipten Giovanni Fabbian kaydetti. Empoli'nin bu gole cevabı 33. dakikada Viktor Kovalenko ile geldi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken 86. dakikada sahneye Thijs Dallinga çıktı, Bologna tekrardan öne geçti.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Bologna, toplamda 5-1'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

Bologna'nın finaldeki rakibi Milan olacak.

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