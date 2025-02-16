Boksta antrenörlüğe geçen Eda Yenilmez, gençleri ringlerle buluşturuyor

Boksta aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe baylayan Eda Yenilmez, Karabük'te geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.
Eda Yenilmez, 13 yıllık kariyerinde katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.
Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülükleri bulunan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan Eda Yenilmez, iki yıl önce yaşadığı sakatlık sonrasında aktif boks kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan 31 yaşındaki Yenilmez, ringlerle buluşturduğu gençleri şampiyonluk hedefiyle hazırlıyor.
- "Sporculuktan sonra antrenörlüğe başlamak farklı bir duygu"
Eda Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktif spor hayatını tamamladıktan sonra antrenörlüğe başladığını söyledi.
Gençleri boksa tanıştırmaya odaklandığını belirten Yenilmez, "Karabük'ün gençlerine, çocuklarına hizmet veriyorum. Onları bizler gibi milli sporcu yapmak istiyorum. Hedefimiz bu doğrultuda. Hedeflerimi hep İstiklal Marşı'nı okutmak için koymuştum. Yetiştirdiğim sporcularda da bu duyguyu tatmayı çok istiyorum. Umarım çok çalışarak başarı elde ederiz." diye konuştu.
Eda Yenilmez, yaşları 8 ila 16 arasında değişen 50'ye yakın sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Kendisi için de yeni bir başlangıç olduğunu anlatan Yenilmez, "Sporculuktan sonra antrenörlüğe başlamak farklı bir duygu. Yaşadığım duyguları çocuklara da yaşatmak istiyorum. Onların gelişimini görmek benim için ayrı mutluluk oluyor. Türkiye şampiyonalarına katılacağız. Orada kürsüye çıkmak ve şampiyon olma hedefimiz var. Şampiyonluk olursa milli takıma çağırılacaklar. Milli takımdan sonra da Avrupa ve dünya dereceleri var. Yavaş yavaş her basamağı geçerek milli sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Milli takıma girmek istiyorum"
Sporculardan 11 yaşındaki İrfan Yiğit Yüksel, boksa 1 yıl önce başladığını söyledi.
Bu yıl ilk defa yarışmalara katılacağını aktaran Yüksel, "Antrenmanlarda koşu yapıyoruz, torbalarda çalışıyoruz, ringde dövüşüyoruz. Milli takıma girmek istiyorum." dedi.
14 yaşındaki Arda Üretürk de boksu çok sevdiğini dile belirterek, "Eda hoca bizim için çok uğraşıyor. Kendisi de çok iyi bir boksördü. Umarım biz de bir gün onun gibi oluruz." diye konuştu.
15 yaşındaki Hüsna Eylül Uçar da Eda Yenilmez'in iyi bir boksör olduğunu, kendilerini iyi çalıştırdığını ifade etti.
Oğlunu boks eğitimine getiren Seda Gaye Bakioğlu ise "Hocamızı çok seviyoruz. Gençliğe katkısının çok olduğunu düşünüyoruz. Çocuklara, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları adına spor yapmalarını tavsiye ederim." şeklinde görüş belirtti.
Boksta antrenörlüğe geçen Eda Yenilmez, gençleri ringlerle buluşturuyor
Eski milli boksör Eda Yenilmez, Karabük'te geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.
Boksta aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe baylayan Eda Yenilmez, Karabük'te geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.
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