Bogdan Bogdanovic'ten Partizan cevabı!

Atlanta Hawsk forması giyen Bogdan Bogdaovic, açıklamalarda bulundu.



Eski takımı Partizan'ın salonunda antrenman yapan Sırp yıldız, Partizan'a geri dönüp dönmeyeceğine yönelik gelen soruya, "Partizan'ı ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. Sadece onların salonunda antrenman yaptım. Bana antrenman için gerekli koşulları sağladıkları için minnettarım. İnsanların Partizan'a dönmemi istediğini biliyorum ama şu anda NBA'e odaklandım. Kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Geri dönme zamanı geldiğinde buna duyguların karar vereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.



NBA'de yeni sezonda hedefini de açıklayan Sırp yıldız, tüm maçlarda oynamak istediğini dile getirdi. Bogdanovic, "82 maç oynamak için kendime bir hedef koydum. Bunu hiç yapmadım ve çok zor. Geçen sezon iki maç kaçırdım, bir kez hasta oldum ve bir kez sakatlandım. Şimdi bunu başarabileceğimi düşünüyorum." dedi.



