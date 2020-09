"Bogdan Bogdanovic, Kings'de kalmak istemeyebilir" iddiası!

Sacramento Kings forveti Bogdan Bogdanovic'in, Sacramento'da kalmak istemeyebileceği iddia edildi.



Bogdanovic bu sezondan sonra sınırlı bir serbest oyuncu olacak, bu da başka bir takımdan kendisine bir kontrat teklifi gelmesi dahilinde, Kings'in bu gelen teklifi karşılayıp karşılamayacağına bağlı olarak, takımda kalabileceği ya da ayrılabileceği anlamına geliyor.



Sacramento, 2006'dan beri playofflara katılamamıştı ve Vlade Divac, Walt Disney World'deki sıralama maçlarının sona ermesinin ardından, genel menajerlik görevinden istifa etmişti.



Eski Kings muhabiri olan The Athletic'den Sam Amick, Bogdanovic'in Sacramento'ya dönmek istemeyebileceğini, sebebinin ise takımın her zaman kargaşa içinde olması olduğunu belirtti.



"KENDİSİNİ SUÇLAYAMAZSINIZ"



Amick, HoopsHype podcast'inde Michael Scotto'ya şunları söyledi:



"Bogdan Bogdanovic sınırlı bir serbest oyuncu olacak ve size garanti ederim ki, şu anda bu duruma bakıp, kendisine 'Gerçekten buna devam etmek istiyor muyum?' diye soruyordur. Tüm bu kargaşadan ve değişimden dolayı eğer biraz şüpheci bir yaklaşımı varsa, kendisini cidden suçlayamazsınız."



Bogdanovic, bu sezon Kings formasıyla 61 maça çıkmış ve 15.1 sayı, 3.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



Kings'in, dikkatini Bogdanovic'e çevirmeden önce, bu sezon sonrası takımın genç guardı De'Aaron Fox'ın çaylak kontratını uzatması bekleniyor. Bogdan tipik bir '3 and D' oyuncusu olduğundan ötürü, 2020 serbest oyuncu dönemi başladığında çok sayıda ekip tarafından takip edilmesi bekleniyor.