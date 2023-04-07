Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bodrumspor, Boluspor deplasmanına konuk oldu. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Bodrumspor 4-1 kazandı.



Karşılaşmada Ege ekibine galibiyeti getiren golleri, 53. dakikada Kenan Özer ile 57, 65 ve 73. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar attı. Boluspor'un tek golü 39. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.



Bu sonucun ardından Bodrumspor, arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. Boluspor 44 puanda kaldı.



Bodrumspor, ligde bir sonraki maçında sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Boluspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı için 3 puanı doğrudan hanesine yazdıracak.





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