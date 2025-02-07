Bodrum FK, yeni teknik direktörünü açıkladı

Sipay Bodrum FK teknik direktörlük görevine Jose Morais'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Bodrum FK, yeni teknik direktörünü açıkladı
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07 Şubat 2025 23:03
Son güncelleme 07 Şubat 2025 23:15
Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'in getirildiğini açıkladı.

MOURINHO'NUN ESKİ YARDIMCISIM
59 yaşındaki Jose Morais, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı.

Morais; Inter, Real Madrid ve ikinci Chelsea dönemlerinde Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak görev yaptı.



ANTALYASPOR'DA ÇALIŞMIŞTI

Türkiye'de 2016 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Portekizli Morais, Akdeniz ekibinin 25 maçta teknik direktörlüğünü yapmıştı. Antalyaspor bu karşılaşmalarda 1.25'lik puan ortalaması tutturmuştu.

Son olarak İran 1. Ligi'nden Sepahan FC'yi çalıştıran Morais, 88 maçta takımın hocalığını yaptı. Bu karşılaşmalarda Sepehan FC, 1.97'lik puan ortalaması yakaladı.

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