Bodrum FK, yeni teknik direktörünü açıkladı

Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'in getirildiğini açıkladı.





Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.59 yaşındaki Jose Morais, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapmıştı.Morais; Inter, Real Madrid ve ikinci Chelsea dönemlerinde Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak görev yaptı.Türkiye'de 2016 yılında Antalyaspor'u çalıştıran Portekizli Morais, Akdeniz ekibinin 25 maçta teknik direktörlüğünü yapmıştı. Antalyaspor bu karşılaşmalarda 1.25'lik puan ortalaması tutturmuştu.Son olarak İran 1. Ligi'nden Sepahan FC'yi çalıştıran Morais, 88 maçta takımın hocalığını yaptı. Bu karşılaşmalarda Sepehan FC, 1.97'lik puan ortalaması yakaladı.