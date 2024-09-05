Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu'ndan 60 bin Euro

Bodrum FK,eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu'ndan 60 bin Euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2024 15:08
Galatasaray'ın TFF 3'üncü Lig'deki 24Erzincanspor'dan 2020 yılında transfer edip hafta başında Portekiz devi Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu eski kulüplerinden Bodrum FK'ya da kazandırdı.

Henüz 18 yaşındayken 2016-2017 sezonunda Başakşehir'den kiralık olarak Bodrum ekibinde forma giyerek o dönem 3'üncü Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu eski takımının da kasasını doldurdu.

O tarihten sonra basamakları tek tek çıkarak bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden 60 bin Euro UEFA Dayanışma Bedeli kazandı.

Bodrum, 2016-2017 sezonunda 27 maçta forma giyip 4 gol atan futbolcudan yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'yi kasasına koyacak. Kerem'in Avrupa'ya gidişinden eski takımları Gölcükspor, Hisareynspor, Başakşehir, Karacabey Belediyespor, 24Erzincanspor da dayanışma payı alacak.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery