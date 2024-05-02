Bodrum FK hata istemiyor

Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılar yaptı.

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Bodrum FK hata istemiyor
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02 Mayıs 2024 16:30
1'inci Lig'de bitime 2 maç kala 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrum FK, Play-Off oynamayı büyük ölçüde garantilerken, teknik direktör İsmet Taşdemir uyarılarda bulundu.

Bu hafta iç sahada Kocaelispor, son maçta ise Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe ile karşı karşıya geleceklerini belirten Taşdemir, "Matematiksel olarak 1 puan bizi Play-Off potasına resmen sokacak. Ancak sıralama da bizim açımızdan önemli. Bu hafta önemli rakibimiz Kocaelispor ile evimizde oynayacağız. Kazanırsak 55 puana sahip Kocaelispor'un önüne geçeriz. Ligde 3'üncülük için halen şansımız da var.

Biz geçen sezon final oynadık. Bu sezon da camiamıza Play-Off heyecanı yaşatmak istiyoruz. Kalan 2 maçımızı kazanıp ardından yolumuza bakacağız. Hata yapmak istemiyoruz" dedi.

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