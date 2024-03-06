Bodrum'da Eüypspor maçı için açıklama ve hakem tepkisi!

1'inci Lig'de Süper Lig yarışındaki olaylı Bodrum Futbol Kulübü-Eyüpspor maçının yankıları sürerken ilk kez suskunluğunu bozan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı" dedi. Penaltıdan yediği gollerle 2-1 mağlup olduğu Çorum FK ve 1-0 yenildiği Eyüpspor maçlarının ardından Süper Lig yarışında geriye düşmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bodrum temsilcisinde Fikret Öztürk, hakem kararlarına tepki gösterdi. Bodrum FK-Eyüpspor maçında ev sahibinde teknik direktör İsmet Taşdemir'in 45'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle başlayan olaylarda oyun 15 dakika dururken, tribünden atılan bir yabancı maddeyle gözünden yaralanan konuk ekibin yedek futbolcularından Uğur Demirok hastanelik oldu. Gerginliği iki kulübün başkanı sahaya girerek güçlükle yatıştırdı.



Yaşanan olayların ardından takımına moral ziyaretinde bulunan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, hakem kararlarından dolayı maçın atmosferinin etkilendiğini söyleyerek, "Son 2 haftadır Bodrum FK üzerinde hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Eyüpspor maçında olayları bu hale getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı" diye konuştu.



Öztürk, "Yaşananlar kabul edilebilir bir olay değil. Eyüpspor'daki yedek oyuncunun gözüne isabet eden yabancı maddeden dolayı sakatlanması ve yaralanması tasvip edilir değil. Dışarıdan bakıldığı zaman bunlar yanlış şeyler. Gerek Çorum maçında olsun, gerek Eyüpspor maçında olsun olayları bu hale getiren hakemdi" ifadelerini kullandı.



Başkan Öztürk, "Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz Süleyman Bey hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söylediler. Taraftar tabii ki haksızlıklara karşı bağıracaktır ama haksızlıklara karşı bağıran taraftara yedek kulübesinde oturması gereken oyuncuların yedek kulübesinin dışına çıkıp yanıt vermesinin ne işi var. Yedek oyuncular kulübede oturur. Dışarıda taraftarla muhatap olmasına, karşılıklı birbirine bir şeyler atmasına gerek yoktu. Bu şansız bir olay oldu. 4 senedir Bodrum FK ile ilgileniyorum, Bodrum'da daha önce hiçbir taşkınlık görmedim. Maçlara çok polis geliyordu, sayın valimizle konuştuğumda 'bu kadar polise gerek yok çünkü Bodrum'da böyle bir taşkınlık olmuyor' dedik. Bu hafta maalesef burada yaşadığımız olay bizi son derece üzdü" dedi.



"STADIN OLMASI LAZIM"



Bodrum FK için yeni bir stadın gerekli olduğunu söyleyen Fikret Öztürk, "Biz devre arasında 8 genç oyuncu aldık ve oyuncularımızın hepsi ilk 11'de çıkar ve en iyi oyunlarını oynarlar. Bodrum FK'lı oyuncularımız kendi sahalarından ziyade dışarıda daha başarılılar. Bandırma maçını alacaklarını inanıyorum. Ligde 9 maç kaldı, yolumuz uzun. Biz maalesef kolay maçlarda yeniliyoruz ama zor maçları alıyoruz. Bodrum Futbol Kulübü zor maçların cevabını veren oyunculardan oluşuyor. Bandırmaspor maçında endişem yok, inşallah kazanırız ve yolumuza devam ederiz. Biz de yüzde 90 Play-Off oynarız. Nereye kadar gider bilmem. Her şeyden önce Bodrum Futbol Kulübü'nün oynayacağı bir stadın olması lazım" dedi.



Fikret Öztürk, "Süper Lig'e çıktığımız zaman bizim maçlar yüzde 90 bence İzmir'de oynanır. İzmir'e gittikten sonra da esprisi yok. Sağlam bir altyapıyla borçsuz bir şekilde mutlu bir kulüp götürüyoruz. Biz istediğimiz zaman saha yerine getirilirse, gerekli altyapı oluşursa yüzde 90 Süper Lig'e çıkarız. 2 iyi golcü oyuncu alırız. Bütün futbolcular bizi tanır, burada da güzel bir yönetim oluşturduk. Geçen seneki final maçında direkten döndük. Bir taraftan kazansın diyoruz, bir taraftan stadımız yok ne yapacağız diyoruz. Bodrum FK 1'inci Lig'in en korkulan takımlarından birisi, o şekilde yoluna devam edecek. Süper Lig'e çıkarsak yok diyecek halimiz yok ama şartların yerine getirilmesi lazım, bu da siyasilerin işi" diye konuştu.



"HAKEMLE İSMİYLE İLETİŞİM KURMAK İSTEDİM"



Eyüpspor maçında Hakem Gürcan Hasova'nın haksız kararla kendine kırmızı kart verdiğini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de, "Maçın atmosferi yüksek olacaktı ama o zamana kadar ne rakip takımın oyuncuları, ne rakip takımın kulübesi, ne bizim kulübe ve bizim oyuncularımız arasında gerginlik vardı, sadece oyunu oynamaya çalışan bir görüntü vardı. Hakem verdiği ve vermediği kararlarla iki tarafı da sıkıntıya soktu. Onun akabinde kırmızı kart gördük. Bu camiaya büyük bir camia ve ben de 32 yıldır bu camianın içerisindeyim. Dolayısıyla kırmızı kart anlamında ya da cezalı konuma düşmem anlamında çok fazla olay yaşamadım. Bu zamana kadar yaptıklarımız da ortada, çok final oynadık, şampiyonluklar yaşadık. Gerilimi yüksek çok daha farklı maçlar oynadık. O maçlarda bile böyle bir ortamla karşılaşmadık. Benim sadece yapmak istediğim şey, hakemle iletişim kurabilmekti. Hakemin ismiyle kendisine hitap edip iletişim kurmak istedim ama bunun karşılığı kırmızı kart oldu" açıklamasını yaptı.



Taşdemir, "Kendisine bir hakaret, küfür ya da şiddetli itiraz gibi farklı bir tepki hiçbir zaman olmadı. Kendisiyle ismini kullanarak iletişim kurmaya çalıştım. Bunu ısrarla reddetti ve kırmızı kart gösterdi. Ondan sonra bir tepki ister istemez doğuyor. Bu olayın içerisinde olduğum için çok üzüntülüyüm. 2 senedir bu ligde varolma savaşı veriyoruz. 2 senedir takımımız, taraftarlarımız, camiamız tüm Türkiye tarafından centilmenliğinden dolayı çok fazla ön plana çıkarılan ve çok fazla takdir edilen bir takım olduk. Bunun zedelenmesine sebebiyet veren orta hakemin kendisiydi. Kulübümüzün böyle bir olaydan dolayı farklı yerlere çekilip farklı bir camiaymış gibi gösterilmesi üzüntümü bir kat daha artırıyor. Geçen sene oynadığımız finalde bu olayların çeyreğini yaşamadık. Hakemin doğru olmayan yönetimi ve onu da başka şekilde bastırması bence bütün bu olayları doğurdu. Ben ve yardımcı hocam cezalı, Kenan ve Gökdeniz cezalı, Süleyman sakat, Erkan'ın durumu maç günü belli olacak. Biz bundan sonraki maçlarda sadece oyunumuza odaklanacağız. Hakem kararlarını bir tarafa bırakıyoruz, bundan sonra kendi oyunumuza odaklanacağız. Bandırmaspor deplasmanı zor bir deplasman ve iyi bir takım. Biz var gücümüzle savaşıp, maçı lehimize bitecek şekilde bitirip dönmek istiyoruz" dedi.





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