22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Bodo/Glimt'ten Galatasaray için açıklama: "Böylesini görmedik"

Galatasaray, Bodo/Glimt yöneticilerini yemekte ağırladı. Yemek sonrası iki taraftan da açıklamalar geldi.

22 Ekim 2025 18:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Bodo/Glimt'ten Galatasaray için açıklama: 'Böylesini görmedik'
Galatasaray, Bodo/Glimt yöneticilerini yemekte ağırladı. Yemek sonrası iki taraftan da açıklamalar geldi.

Bodø/Glimt Kulübü CEO'su Frode Thomassen, şunları söyledi:

"Öncelikle buradaki karşılama muhteşemdi. Galatasaray çok köklü bir kulüp. Buraya gelmek, adaya davet edilmek, Galatasaray'daki yetkililerle tanışmak çok güzel bir deneyim. Galatasaray'ın taraftarlar için, bu şehir için ne ifade ettiğini görmek çok güzel. Umarım bu akşam güzel ve rekabetçi bir maç olur. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık. Galatasaray, bir önceki maçında Liverpool'u yendi. Çok iyi bir kadroları var. Bizim için zor bir mücadele olacak. Umarım iki takım taraftarları için de güzel bir maç olur.

Şunu da söylemek istiyorum, Avrupa'da birçok takımla karşılaştık ancak böylesine bir karşılama görmemiştik. Adadaki bu yemek, bize burada çok hoş karşılandığımızı hissettirdi. Bunun için Galatasaray'a çok teşekkür etmek istiyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Misafirlerimizin bahsettiği gibi güzel bir maç olmasını diliyorum. Yaklaşık 55 bin kişi statta olacak. Onların çok güzel bir mücadele izlemesini istiyorum. İnşallah sakatlıksız, keyifli bir maç olur. Kendilerine Galatasaray'a hoş geldiniz diyorum. Daha önce Beşiktaş ile oynamışlardı. Bu Galatasaray'a ilk gelişleri olacak. Güzel bir maç olmasını diliyorum. İnşallah taraftarlarımız stattan memnun ayrılır. Akşam görüşmek üzere." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
