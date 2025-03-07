Bodo Glimt, sahasında avantajı yakaladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Bodo Glimt, Olympiakos'u konuk etti.
Aspmyra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Bodo Glimt'in golleri 13. dakikada Konstantinos Tzolakis'in kendi kalesine attığı gol ve 45 ile 55. dakikalarda Kasper Hogh'la geldi.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta Georgios Karaiskaki'de oynanacak.
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