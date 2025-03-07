Bodo Glimt, sahasında avantajı yakaladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Bodo Glimt, sahasında Olympiakos'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bodo Glimt, sahasında avantajı yakaladı!
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07 Mart 2025 01:00

UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında Bodo Glimt, Olympiakos'u konuk etti.

Aspmyra Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Bodo Glimt'in golleri 13. dakikada Konstantinos Tzolakis'in kendi kalesine attığı gol ve 45 ile 55. dakikalarda Kasper Hogh'la geldi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta Georgios Karaiskaki'de oynanacak.

 


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