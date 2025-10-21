21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

Bodo/Glimt'i şimdiden korku sardı

Liverpool'u sağır eden Rams Park atmosferinde zor anlar yaşayacak olan Norveç ekibi, saha zeminine de takılacak. Bodo, ülkesinde suni çimde oynuyor. Bu da dışarıda sorun oluyor. İskandinav temsilcisi, Avrupa'da çıktığı son 10 deplasmanda sadece 1 kez kazanıp, 6 yenilgi aldı.

calendar 21 Ekim 2025 10:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Bodo/Glimt'i şimdiden korku sardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında çarşamba akşamı evinde Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray'da her yol galibiyete çıkıyor.

Mevcut şartlara bakıldığında Cimbom'un kazanması işten bile değil. İlk olarak Aslan'ın en büyük kozu taraftar. Liverpool'un eli ayağına dolaştığı Rams Park'ta tıklım tıklım tribünler önünde oynayacak olan Bodo'yu şimdiden korku saldı.

Bir diğer önemli unsur ise Norveç ekibinin ülkesinde maçları suni çimde oynaması. İskandinav ekibi, hibritten oluşan RAMS Park zeminine pek alışık değil.

ORİJİNAL ÇİMDE YOKLAR

Zemin faktörü Bodo Glimt'in Avrupa'da oynadığı son maçlara bakıldığında sonuçlara olumsuz yansıyor. Norveç'in şampiyonu, son 10 deplasman maçında sadece Braga'yı 2-1 mağlup edebildi.

Bodo, Sturm Graz (2-1), Tottenham (3-1), Lazio (3-1), Twente (2-1), Olympiakos (2- 1) ve M.United'a (3-2) yenildi. Norveç ekibi, Slavia Prag (2-2), Nice (1-1) ve St. Gilloise ile (0-0) berabere kaldı.

Bodo, iç sahada ise son 10 maçta 7 kez kazandı. 1 beraberlik alan Glimt, sadece 2 defa mağlup oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.