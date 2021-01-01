Bobo, Avustralya'ya geri döndü

Türkiye'de Beşiktaş'la özdeşleşen forvet oyuncusu Bobo, yeniden Avustralya A Ligi takımı Sydney FC'ye döndü.



Daha önce 2016-2018 yılları arasında Avustralya ekibinin formasını giyen deneyimli forvet, bir süredir Brezilya Serie B takımı Oeste'nin formasını terletiyordu.



Brezilyalı forvet oyuncusu açıklamasında; "Sydney'de çok iyi zaman ve iki güzel sezon geçirdik. Şimdi bunu tekrar istiyorum." dedi.



9 Ocak'ta 36 yaşına girecek olan Bobo, daha önce 2017-2018 sezonunda Avustralya A Ligi'nin Altın Ayakkabı'sını kazanmıştı.



