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Bobby Portis ile Bucks'tan 3 yıl 44 milyon dolarlık yeni sözleşme

Bobby Portis, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Milwaukee Bucks ile üç yıllık, 44 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 30 Haziran 2025 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bobby Portis ile Bucks'tan 3 yıl 44 milyon dolarlık yeni sözleşme
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Bobby Portis, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Milwaukee Bucks ile üç yıllık, 44 milyon dolarlık yeni bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Sözleşme, 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu içeriyor. Portis böylece 2025-26 sezonu için sahip olduğu 13.4 milyon dolarlık opsiyonu kullanmayacak.

Son beş sezondur Bucks forması giyen Portis, bu dönemde üç kez Yılın Altıncı Adamı oylamasında aday gösterildi. Ancak geçtiğimiz sezon, ligdeki uyuşturucu politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 25 maçlık ceza nedeniyle sadece 49 maçta forma giyebildi. Buna karşın 13.9 sayı ve 8.4 ribaund ortalamaları yakaladı.


2015 NBA Draftı'nda Chicago Bulls tarafından seçilen Portis, dört sezon Chicago'da oynadıktan sonra Washington Wizards ve New York Knicks formalarını da giydi.

Kariyerinde 654 maça çıkan Portis, 12 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.


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