Bjelica, Türkiye'ye sportif direktör olarak döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, sportif direktörlük görevine Nemanja Bjelica'yı getirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, geçen ay profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Bjelica'nın 2024-2025 sezonunda sportif direktör olarak görev yapacağı belirtildi.Bjelica'nın basketboldaki başarılarıyla değerini kanıtladığını kaydeden Bahçeşehir Koleji Kulübü Başkanı Begüm Yücel,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko'da 2013-2015 ve 2022-2023 yıllarında forma giyen ve son olarak Kızılyıldız'a transfer olan 35 yaşındaki Bjelica, THY EuroLeague'de 2014-2015 normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.NBA kariyerinde ise Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors'ta oynayan Bjelica, 2022'de Warriors ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.