Mücadelenin 7. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, şutunu çekmek isterken yerde kaldı ve topa vuramadı. Bu esnada Millilerimiz penaltı bekledi, h akem Ivan Kruzliak oyunu sürdürdü.





A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Millilerimiz 3-1 kazandı.Mücadelede ilk golü 9. dakikadakaydetti ve Milli Takımımız 1-0 öne geçti. 25. dakikada ise Macaristan'da, takımına beraberliği getiren golü attı.İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 69. dakikada, Kırmızı-Beyazlılarımızın 2. golünü attı ve Millilerimiz bir kez daha öne geçti. Dakikalar 73. gösterirken, Milli Takımımızın 3. golünü attı ve farkı 2'ye yükseltti.Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı Millilerimiz 3-1 kazandı.Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.Maçın 9. dakikasında sağ iç kulvarda topla buluşan Oğuz Aydın, soluna pasını aktardı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Orkun Kökçü, biraz ilerledikten sonra ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Top, kaleci Denes Dibusz'un solundan ağlarla buluştu ve Milli Takımımız 1-0 öne geçti.Dakikalar 12'yi gösterirken Macaristan atağında Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazında Adam Nagy, sol ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.18. dakikada Macaristan atağında Milos Kerkez, ceza sahası dışı sol çaprazında sol ayağıyla gelişine sert vurdu, yakın köşede kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.Dakikalar 25'i gösterirken kaleci Uğurcan Çakır'ın pas hatasının ardından Macaristan, tehlikeli bölgede topu kazandı. Daha sonra ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Dominik Szoboszlai, sağına pasını gönderdi. Ceza alanı içi sağ çağrazından yapılan ortanın ardından arka direkte Barnabas Varga topu kafayla indirdi. Kale sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Andras Schafer, sol ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan'dan seken top ağlarımızla buluştu ve skora eşitlik geldi.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 21. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti. Bir süre kendini deneyen Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı. A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna girdi.A Milli Takım'da Orkun Kökçü, 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.69. dakikada Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın, sağ kanatta son çizgiden sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası içi sol çaprazında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ omzuyla dokunduğu top, yakın köşeden filelerle buluştu ve Bizim Çocuklar yeniden öne geçti.73. dakikada sağ iç kulvarda topla buluşan Mert Müldür, sağ ayağıyla topu içeriye çevirdi. Ön direkte bulunan Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle geriye doğru indirdi. Daha sonra ceza sahası içi sağ çaprazında bulunana İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu ve fark 2'ye yükseldi.A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performansıyla dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Macaristan karşısında ilk 11'de görev verdiği Oğuz Aydın, iki asist yaptı. Oğuz Aydın, 9. dakikada Orkun Kökçü ve 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde asist yaparak ilk resmi maçında iki asist yapma başarısı gösterdi. Oğuz Aydın, 71. dakikada ise yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, o mücadelede forma giyen Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Arda Güler ve Yunus Akgün'ün yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a ilk 11'de yer verdi.Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlığı, Merih Demiral ve Arda Güler ise cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.Vincenzo Montella takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yusuf Akçiçek maç kadrosuna da girdi.Yedekler arasında yer alan Yusuf, Macaristan mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı.RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri"Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı.Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin'de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze'de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile İstanbul'da oynadığı mücadeleye Macar taraftarlar da ilgi gösterdi.Macar taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.Bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maç olarak da kayıtlara geçti.A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi.88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.RAMS ParkIvan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Dk. 27 Mert Müldür), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Oğuz Aydın (Dk. 72 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 72 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Can Uzun), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Deniz Gül).Dibusz, Fiola, Orban, Marton Dardai, Bolla (Dk. 90+2 Osvath), Nikitscher (Dk. 90+2 Gazdag), Schafer (Dk. 46 Kata), Nagy (Dk. 78 Csoboth), Szoboszlai, Kerkez, Varga (Dk. 70 Szabo)Dk. 9 Orkun Kökçü, Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 73 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 25 Schafer (Macaristan)Dk. 19 Schafer, Dk. 64 Nagy, Dk. 77 Kata (Macaristan), Dk. 41 Orkun Kökçü (Türkiye)