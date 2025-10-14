A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk etti.Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 4-1 kazandı.Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Kenan Yıldız, 22 ve 52. dakikalardave 35. dakikadakaydetti.Gürcistan'ın tek golü ise 65. dakikada'den geldi.Bu sonuçla birlikte Türkiye, puanını 9 puana yükselterek 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve play-off için büyük bir adım attı. Grupta tek galibiyeti olan Gürcistan ise 3 puanda kaldı.Grupta bir sonraki maçta Millilerimiz, Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise İspanya'yı ağırlayacak.Mücadelenin 14. dakikasında Abdülkerim'in orta yuvarlaktan gönderdiği uzun pasla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç yıldız, penaltı noktası gerisinden yaptığı şık aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.Ancak golün ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyon incelendi. Yapılan değerlendirmenin ardından Gürcü savunmacı Gocholeishvili'nin ofsaytı bozduğu tespit edilince gol geçerli sayıldı ve milliler öne geçti.Karşılaşmanın 22. dakikasında fark ikiye çıktı. Sol kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde arka direğe iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara yollayarak skoru 2-0'a taşıdı.Maçın 35. dakikasında Yunus Akgün sahneye çıktı. Sol kanattan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız, topu içeri çevirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza sahasında önünde bulan Yunus, sol ayağıyla ağları bularak farkı üçe çıkardı.Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Merih Demiral çıktı. Yine Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Merih, kafayla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.Gürcistan, 64. dakikada Giorgi Kochorashvili'nin golüyle farkı üçe indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Akabadze'nin pasında Kiteishvili topu Kochorashvili'ye bıraktı. Gürcü oyuncu sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçta skor 4-1'e geldi.2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın görselleri yer aldı.Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta kart görmedi ve gelecek ay Bulgaristan ile Bursa'da oynanacak maçta forma giyebileceklerA Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.Karşılaşma, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.KocaeliRadu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 68 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Yunus Akgün (Dk. 68 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın)Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili (Dk 66 Gagnidze), Kvaratshkelia, Davitashvili (Dk. 72 Lobjanidze), Mikautadze (Dk. 46 Zivzivadze)Dk. 14 Kenan Yıldız, Dk. 22 ve 52 Merih Demiral, Dk. 35 Yunus Akgün, (Türkiye), Dk. 64 Kochorashvili (Gürcistan)Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 84 Kochorashvili (Gürcistan)