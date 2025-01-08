Bitlis'te yoğun siste kayak yarışı

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması, sisin etkili olduğu El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde bulunan kayak merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya, 85 sporcu katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışmada dereceye giren kayakçılar, bölge yarışmalarında Bitlis'i temsil edecek ve milli takım seçmelerine katılabilecek. Türkiye Kayak Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Behzat Dayan, "Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024 ve 2025 programında olan Bitlis İl Birinciliği yarışlarını Alp Disiplini'nde küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde 65 sporcu, Snowboard'da ise aynı kategorilerde 20 sporcu mücadele edecek. Burada yapılan yarışlarda dereceye giren kayakçılar, diğer illerdeki etap yarışlarına da katılacaklar. Yoğun sis ve eksi 4-5 derecede yarışlarımızı tamamladıktan sonra yine dereceye giren kayakçılar milli takım seçmelerine de katılacaklar" diye konuştu.



