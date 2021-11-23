Bitci Racing beşinci kez takımlar birincisi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adapazarı Poyrazlar Tabiat Parkı ve Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi Alanı parkurlarında, doğal güzellikler içerisinde 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen yarışa 28 araç ve 56 sporcu katıldı. 4 ekip ile start alan Bitci Racing elde ettiği başarılı sonuçlarla arka arkaya beşinci kez takımlar birinciliğinin sahibi oldu.



Cumartesi günü 3 kez geçilen mukavemet etabı sonucunda Ertan Nacaroğlu – Ali Emre Yılmaz ekibi günü SSV kategorisinde ve genel klasmanda birinci durumda bitirdi. Bitci Racing'in diğer iki ekibi Zafer Durmaz - Selçuk Aksöz ile Çağdaş Çağlar - Ertuğrul Danışment arasında başa baş bir mücadele yaşandı ve bu ekipler birinci günü eşit puanla bitirdi.



Pazar günü gerçekleşen ve Sakaryalı izleyicilerin büyük ilgisini çeken özel seyirci etabında ise Ertan Nacaroğlu – Ali Emre Yılmaz ikilisi bir navigasyon hatası sonucu genel klasmanda ikinciliğe geriledi. Çağdaş Çağlar - Ertuğrul Danışment ise gösterdiği başarılı performans ile Nacaroğlu – Yılmaz ekibini yakaladı ve böylelikle Bitci Racing'in iki ekibi eşit puanla SSV kategorisinde birinciliği paylaştı. Zafer Durmaz - Selçuk Aksöz ise podyumun 3 basamağındaydı.



Bitci Racing aynı hafta sonu Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içindeki Tuzla Karting Park pistinde gerçekleştirilen 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. ayak yarışlarında da Zekai Özen ile start aldı. Genç pilot aldığı ikincilikle podyum serisini sürdürerek başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.



Takım Direktörü İbrahim Okyay, 'Takımımızın kısa sürede geldiği noktadan çok memnunum. Ertan bir yarış eksikle şampiyona liderliğini yakaladı. Tüm araçlarımız teknik ekibimizin başarılı çalışması ile Türkiye Offroad Şampiyonası sezonunu %100 finiş oranı ile sürdürüyor. Bunun dışında SSV kategorisinde 4 sporcumuzun birbirleri ile arasında olan sıkı rekabet ve Çağdaş Çağlar'ın verdiği araya rağmen hızından bir şey kaybetmeden başa baş bir mücadele vermesi, Ertan'la aynı puanı alarak SSV birinciliğini paylaşması oldukça etkileyici. Bunların dışında hafta sonu genç sporcumuz Zekai'nin kartingde her zamanki gibi gösterdiği yüksek performanstan takım olarak gurur duyuyoruz.', diye konuştu.



BİTCİ Racing Hakkında:

Çağdaş Holding CEO'su ve Bitci Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar tarafından kurulan ve spora verdiği destekle bilinen Bitci.Com'un 2021 sezonunda start verdiği yarış takımıdır. BITCI Racing, motor sporlarının 3 farklı dalında 13 sporcusu ile yarışır. Türkiye'nin en büyük ve iddialı yarış takımlarından olan BİTCİ Racing, 2022 sezonundan itibaren ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmayı, motor sporları sahnesine başarılı, yeni ve genç sporcular katmayı hedefler.





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