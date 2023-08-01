Binicilikte Pony Ligi'nin finali koşuldu

Ankara'da düzenlenen Pony Ligi'nin final ayağı koşuldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Binicilikte Pony Ligi'nin finali koşuldu
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01 Ağustos 2023 21:39
Ankara'da Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Pony Ligi'nin final ayağı koşuldu.

Organizasyona toplamda 6 ayrı kategoride 88 at ve 126 binici katıldı. Bir finalden ve 4 ayaktan oluşan Pony Ligi yarışları Bursa, Kocaeli ve Ankara illerinde yapılırken, sporcular ilk sırayı almak için mücadele ettiler.

Yarışlarda PES2, PES3 ve PES4 seviyelerinde 6-8 yaş kategorisinde Duru Deniz Torun birinci, Ali Hilmi Temel ikinci, Eliz Ayşe Arslan üçüncü oldu. 

9-11 yaş katforisinde ise; birinciliği Ayşe Eylül Aynacı, ikinciliği Ayse Zülal Çerman, üçüncülüğü Beril Mila Evren elde etti.

12-14 yaş kategorisinde İpek Sivri, PES5 ve PES6 kategorisinde Emir Kandemir, PI kategorisinde Hira Dahi Çalış, PII kategorisinde Aura Aksu ilePIII kategorisinde Alihan Karaca birinci olmayı başardılar.
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