Bilyoner'in yazar kadrosu güçlü isimlerle büyüyor

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, futbol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlardan liglere ve maçlara yer verirken, spor dünyasını gözler önüne seren zengin içeriğini usta yazarların analizleriyle destekliyor. Kullanıcılar, Bilyoner yazarlarının rehberliğinde en doğru tahminleri yaparak, sporla eğlenceyi buluşturmanın keyfini yaşıyor.



Ligler, branşlar, maçlarla ilgili yapılan yorumları inceleyen Bilyoner kullanıcıları, gündeme hakim olma fırsatını bulurken, kuponlarını oluşturma aşamasında daha cesur adımlar atabiliyor. Birçok unsurun göz önünde bulundurulmasıyla yapılan değerlendirmeler sayesinde Bilyoner kullanıcıları, spor dünyasının nabzını tutma ayrıcalığını yaşıyor.



Türkiye'nin ilk online spor ve şans oyunları platformu Bilyoner, yazar kadrosunu spor medyasının tanınan isimleriyle güçlendiriyor. 90'lı yıllarda başladığı kariyeri boyunca ulusal kanallarda futbol programları sunup, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda maçlar anlatan futbol yorumcusu, gazeteci ve sunucu Ersin Düzen, ulusal kanallarda ve dijital medyada yaptığı başarılı yorumlarıyla yeni nesil spor yazarları arasında öne çıkan Uğur Karakullukçu ile spor editörü ve yöneticisi olarak elde ettiği deneyimi dijital medyaya başarıyla taşıyan Berk Göl, Bilyoner'in yazar kadrosuna katıldı. Ersin Düzen, Uğur Karakullukçu ve Berk Göl, değerli yorum ve tahminleriyle Bilyoner'de sporseverlerle buluşacak.



Bilyoner, sadece bir online spor ve şans oyunları platformu olmanın ötesinde güçlü kalemlerden en değerli içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam edecek.





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