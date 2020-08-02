Bilic, Hırvat Orsic için Dinamo Zagreb'in kapısında

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, Dinamo Zagreb forması giyen Mislav Orsic için yeniden harekete geçti.



Bilic'in kulübü Orsic için Ocak ayında 7 milyon avroluk bir transfer teklifi yaptı ancak Dinamo Zagreb en az 10 milyon avro talep etti.



YENİ TEKLİF 9.5 MİLYON



West Brom'a yakın kaynaklar kulübün teklifini 9.5 milyon avroya kadar çıkardığını söylüyor. Bu teklif için Dinamo Zagreb henüz cevabını vermedi.



Diğer taraftan La Liga ekibi Sevilla da, 27 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.



Sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon takımı ile 42 resmi maça çıktı. Hırvat Orsic, bu maçlarda takımına 21 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



