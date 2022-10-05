Bilal Mert, milli takımla dünya şampiyonluğu hedefliyor!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncusu 16 yaşındaki Bilal Mert Taşoğlu, ikincilik elde ettiği milli takımla dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.



Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu Cemal Kurt'un tavsiyesiyle 8 yıl önce aynı takımda spora adım atan Taşoğlu, kısa sürede kendisini geliştirerek 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı'na seçildi.



7-16 Eylül'de Tayland'ın Phuket kentinde yapılan IWBF Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan takımda yer alan Taşoğlu, 4 yıl sonra yapılacak şampiyonada milli takımla altın madalya kazanmayı istiyor.



"Anlatılmaz bir duygu"



Milli basketbolcu Bilal Mert Taşoğlu, AA muhabirine, milli takımda oynamanın çok ayrı bir duygu olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda grupta ilk maçı Japonya ile oynadık. Çok heyecanlandım. Anlatılmaz bir duygu, yaşamak lazım." dedi.



Japonya ile finalde tekrar oynadıklarını anımsatan Taşoğlu, "52-47 mağlup olduk. Maalesef dünya şampiyonu olamadık, ikinci olduk. İkinci olduğumuza seviniyorum ama bir üzüntü de vardı. Takım olarak şampiyon olup ülkemize ilk kez altın madalya kazandırmak isterdik. İnşallah 4 yıl sonra yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağız." diye konuştu.



Taşoğlu, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nda 6 yıl daha oynayacağını belirterek, "İlk hedefim, 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncusu olmak. Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nü de Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Daha sonraki hedefim ise A Milli Takım'a seçilmek." ifadelerini kullandı.





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