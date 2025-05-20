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Bilal Bayazit: "Muslera penaltı için üzüldü"

Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın kullandığı penaltı için konuştu. Bayazit, Muslera'nın penaltı için üzüldüğünü söyledi.

calendar 20 Mayıs 2025 15:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bilal Bayazit: 'Muslera penaltı için üzüldü'
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Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Bayazit, Galatasaray maçında Fernando Muslera'nın kendisine karşı kullandığı penaltı için üzüldüğünü söyledi.

Bilal Bayazit'ın açıklamaları şu şekilde:

"Muslera ile son yıllarda çok güzel bir diyaloğum var. Maçlardan sonra her zaman konuşuruz. Bana ağabeylik yapar bir şey sorduğum anda. "Bunu nasıl yaptın?" diye sorarım bazen. Ona da teşekkür etmek isterim buradan. Her zaman bir sorum olduğunda güzel bir cevap verir, ağabeylik yapar. Onu gördüğüm anda yanına gittim, "Gerçekten sen mi kullanacaksın?" dedim. Kafasını eğdi ve, "Ben kullanacağım" dedi. "Atarsan da kırılmam" dedim. Öyle bir diyaloğumuz oldu. Maçtan sonra eleştiriler oldu ona karşı ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'ye belki gelmiş en iyi yabancı kaleci diyebilirim. Çocukluğumdan beri Muslera'yı tanıyorum. 14 senedir Galatasaray'da oynuyor. Örnek aldığım ve çok beğendiğim bir kaleci."

"Orada karşılaşmak, başka kaleci sana penaltı atıyor o anda biraz tuhaf oluyor ama maçtan sonra mantıklı düşününce hiçbir problem görmediğimi maçtan sonra da söyledim, şimdi de söylüyorum. Ona güzel bir şey oldu. Bizim aramızdaki diyaloğu Türkiye de görebildi o an. Güzel bir andı. Benim için biraz daha şeydi ama orada söyledim kırılmayacağımı."

"SANA KARŞI ATACAĞIM İÇİN ÜZÜLDÜM"

"O anda, "Sana karşı atacağım için üzüldüm" dedi. Onun ve benim aramda güzel bir diyalog var. Bana ağabeylik yaptı birkaç kez maçta sonra konuştuğumuzda. O hatta üzüldü bana karşı penaltı kullanacağı için. O anda belki dışarıdan saygısızlık görülür ama ben onu asla öyle görmedim."


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