Beyaz Saray'a gitmeyecek olan Warriors, başka bir plan yaptı

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Golden State Warriors, geçtiğimiz Eylül ayında ABD başkanı Donald Trump'ın kendilerine yönelik Beyaz Saray davetini "geri çekmesi" sonrası, 27 Şubat tarihinde ülkenin başkentinde açıklanmayan bir yerde özel bir tura çıkmaya karar verdi.Koç Steve Kerr, zamanlarını nasıl harcamak istediklerini oyunculara bıraktı ve oyuncular ise yerel çocukların katılacağı bir mekan seçtiler. Turun basına kapalı olacağı açıklandı.Oyuncuların gezinin kişisel ve samimi bir deneyim olmasını istedikleri söylendi.Kerr,şeklinde konuştu.Turun yalnızca oyuncular, antrenörler ve öğrencilerden oluşacağı da eklendi.