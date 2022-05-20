Beşitaş'ta Cyle Larin'in inadı kırıldı

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda tarafların arasında az fark kaldığı öne sürüldü.
UMUT VAR
Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı yıllık 1.7 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in, şu anda bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Sözleşmesi biten Kanadalı futbolcuya sunulan yeni önerinin 1.5 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.
Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Larin'in geri adım atarak takımda kalabileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASINA GİDİYOR
Milli takımıyla Katar'daki dünya kupasında da boy gösterecek olan Kanadalı forvetin bu sezon, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 8 golü bulunuyor.
Tecrübeli oyuncu, formasını giydiği milli takımda ise 50 maçta 24 golle en golcü futbolcu sıralamasında zirvede yer alıyor.
UMUT VAR
Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı yıllık 1.7 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in, şu anda bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Sözleşmesi biten Kanadalı futbolcuya sunulan yeni önerinin 1.5 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.
Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Larin'in geri adım atarak takımda kalabileceği kaydedildi.
DÜNYA KUPASINA GİDİYOR
Milli takımıyla Katar'daki dünya kupasında da boy gösterecek olan Kanadalı forvetin bu sezon, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 8 golü bulunuyor.
Tecrübeli oyuncu, formasını giydiği milli takımda ise 50 maçta 24 golle en golcü futbolcu sıralamasında zirvede yer alıyor.
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