Beşitaş'ta Cyle Larin'in inadı kırıldı

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda tarafların arasında az fark kaldığı öne sürüldü.



UMUT VAR



Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı yıllık 1.7 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Larin'in, şu anda bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi.

DÜNYA KUPASINA GİDİYOR

Milli takımıyla Katar'daki dünya kupasında da boy gösterecek olan Kanadalı forvetin bu sezon, 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 8 golü bulunuyor.