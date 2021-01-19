Beşiktaş'tan Ighalo hamlesi!

Beşiktaş forvet transferi için bir ismi daha gündemine aldı.



Şuan Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Odion Ighalo'yu listesine ekleyen Kara Kartal, fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcuyu bonservisi elinde olan Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kiralamak istiyor.



Nijeryalı oyuncunun Çin'deki kontratı ise Aralık 2021'de sona eriyor.



