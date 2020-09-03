Beşiktaş, Georges Kevin Nkoudou'nun sol uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbol Takımımızın D.G. Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbol Takımımızın D.G. Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Nkoudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.