Beşiktaş'ta Güven Yalçın için karar verildi

Beşiktaş'ın bu sezon performansında büyük bir düşüş olan genç hücum oyuncusu Güven Yalçın için karar verildi.

Haber; Akşam, Fotoï¿½raf; AA
Beşiktaş'ta Güven Yalçın için karar verildi
Klavye oklarï¿½ ile sonraki ya da ï¿½nceki habere geï¿½ebilirsiniz.
04 Mayıs 2020 10:43
Beşiktaş'ın genç isimlerinden Güven Yalçın'ın geleceği belli oldu.

Geçen sezon 8 gol, 4 asistlik katkısı ile Milli Takım'a kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 kez ağları sarsabildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon başarılı oyuncunun kiralanmasına karar verdi.

Birkaç Süper Lig ekibinin, Güven Yalçın için şimdiden harekete geçtiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, oynama garantisi verecek kulüp ile kiralık anlaşması yapmaya sıcak bakıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için