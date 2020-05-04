Beşiktaş'ın genç isimlerinden'ın geleceği belli oldu.Geçen sezon 8 gol, 4 asistlik katkısı ile Milli Takım'a kadar yükselen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 2 kez ağları sarsabildi.Teknik direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon başarılı oyuncunun kiralanmasına karar verdi.Birkaç Süper Lig ekibinin, Güven Yalçın için şimdiden harekete geçtiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, oynama garantisi verecek kulüp ile kiralık anlaşması yapmaya sıcak bakıyor.