Beşiktaş'ta geleceğin kadro iskeleti oluşacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin kalan 8 haftasında gelecek sezonların kadro iskeletini kuracak.

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Beşiktaş'ta geleceğin kadro iskeleti oluşacak
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31 Mayıs 2020 10:22
Ligin kalan süresinde gençleri görmek isteyen Sergen Yalçın'ın en çok forma vermeyi istediği isimler şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Dorukhan Toköz...

Loris Karius ile yolların ayrılmasından sonra tecrübeli hocanın kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmeyi düşünüyor.

Sergen Yalçın böylece hem oyunculara güven aşılayacak hem de gelecek sezonların kadro iskeletini kuracak.

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