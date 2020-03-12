Beşiktaş'ta 'Falcao görevi' Vida'ya gitti

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, takım çalışmalarında sergilediği hırslı futbolla dikkat çekiyor.
Hırvat stoper, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi geçit vermemeyi hedefliyor.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki karşılşamada Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da Vida'ya emanet edecek. Son haftaların formda golcüsünü Vida durdurmaya çalışacak
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Hırvat stoper, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi geçit vermemeyi hedefliyor.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki karşılşamada Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da Vida'ya emanet edecek. Son haftaların formda golcüsünü Vida durdurmaya çalışacak
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