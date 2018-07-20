  •  
    Niasse ve Galatasaray için Ada'dan açıklama!..
  •  
    Atiba'dan Galatasaray iddialarına flaş cevap...
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    İlk maçta lakap taktılar! "Talisca, çok büyük çok"
  •  
    Barcelona'dan alıyor!.. Anadolu'ya "FLAŞ" isim!

Beşiktaş'ta Fabri'ye şartlı izin

Şenol Güneş, Fulham'ın talip olduğu İspanyol eldiven Fabri konusunda yöneticilerle yaptığı görüşmede ayrılık için tek bir şart koştu.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ta Fabri'ye şartlı izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 03:59
Transferde Dusko Tosic ile Matej Mitrovic'i toplam 8,5 milyon euro karşılığında gönderen ve Domagoj Vida ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, kaleci Fabri konusunda köşeye sıkışmış durumda. İspanyol kalecinin takım için ne kadar önemli olduğunu bilen siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Fulham'ın her geçen gün teklifini arttırması karşısında topu teknik direktör Şenol Güneş'e attı.

Fabri'yi satmak istemese de bonservis bedelini 7 milyon euro olarak belirleyen yönetim, İngiliz kulübünün inadı nedeniyle Şenol Güneş'le bir araya gelmeyi kararlaştırdı. Yapılacak görüşmede deneyimli kaleci için kesin bir karar verileceği aktarıldı.

Şenol Güneş'in, Fabri konusunda, "Eğer çok cazip bir bonservis verirlerse yapacak fazla bir şey yok. Fakat Fabri giderse en az onun kadar hatta ondan daha iyisini bulmamız lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fulham'ın yaptığı teklifin henüz yazılı halde olmamasına rağmen, Fabri gidecek gibi plan yapan siyah-beyazlı kulübün, bonuslarla bonservis bedelini biraz daha yukarıya çekeceği iddia edildi. Ricardo Quaresma'nın da gitme ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim bu nedenle Fabri konusunda tok satıcı rolünü oynayacak. Siyah-beyazlılar rakamın biraz daha artması durumunda Fabri ile yollarını ayıracak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için