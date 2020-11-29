Beşiktaş'ta Clyle Larin kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Clyle Larin kırmızı kart gördü
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29 Kasım 2020 20:21
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği mücadelede kırmızı kart çıktı.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, mücadelenin 50. dakikasında gördüğü 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 25. dakikada ilk sarı kartını gören Kanadalı oyuncu, Gökhan Gönül ile girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne doğru yaptığı hareket nedeniyle ikinci kez sarı kartı gördü ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

Golcü oyuncu, önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında kesin olarak forma giyemeyecek.





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