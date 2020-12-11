Beşiktaş'ta bir pozitif vaka çıktı

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesinde koronavirüs testlerinin sonucunu paylaştı. Siyah-beyazlılar, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



Beşiktaş, 13 Aralık Pazar 19:00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

