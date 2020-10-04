Beşiktaşlı Montero: "Yenilgiyi hak ettik"

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero, Gençlerbirliği'nin haklı bir galibiyet aldığını ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaşlı Montero: 'Yenilgiyi hak ettik'
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04 Ekim 2020 18:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Montero, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Gençlerbirliği'ne karşı uyuşuk olduklarını ifade eden Montero, "Defans hattıyla alakalı değil yaşadığımız bu olaylar. Futbol takım işi, santrfordan kaleciye kadar düzelmesi gereken şeyler var. Beklediğimiz bir skor değildi. Hatalar yaptık ve bedelini ödedik. İlk yarı ve ikinci yarıya uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik." dedi.



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