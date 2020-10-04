Beşiktaşlı Montero: 'Yenilgiyi hak ettik'

Güntekin Onay: "Beşiktaş'ın sahadaki kadrosu, geçen sezon toplamda 10 gol atmamış. Bu kadroyla görünce Beşiktaş'ı, şaşırmamak mümkün değil." pic.twitter.com/lAbYCReXg8



— Sporx (@sporx) October 4, 2020

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.Gençlerbirliği'ne karşı uyuşuk olduklarını ifade eden Montero, "Defans hattıyla alakalı değil yaşadığımız bu olaylar. Futbol takım işi, santrfordan kaleciye kadar düzelmesi gereken şeyler var. Beklediğimiz bir skor değildi. Hatalar yaptık ve bedelini ödedik. İlk yarı ve ikinci yarıya uyuşuk başladık. Bu mağlubiyeti hak ettik." dedi.