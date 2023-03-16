Beşiktaşlı Mert Günok'a, Avrupa'dan iki talip!

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte eski günlerine dönen Mert Günok kaptığı eldivenleri bir daha bırakmadı. Tecrübeli kaleci yeniden A Milli Takım'a göz kırparken Avrupa'dan iki takımın da transferi için devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı Mert Günok'a, Avrupa'dan iki talip!
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16 Mart 2023 14:15
Mert Günok
Mert Günok
Beşiktaş
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Başakşehir'le oynanan zorlu mücadelede ortaya koyduğu başarılı görüntüyle dikkat çekti. Başarılı kaleci, 2 pozisyonda Başakşehirli futbolculara gol izni vermedi. Kalesini gole kapatan Mert, 2-0'lık galibiyetin gizli mimarlarından biri oldu. Mert, oyun sonunda takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

'Kendi yeteneklerimden vazgeçmedim'

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Milli Takım'la ilgili sorulan soruya "Milli Takım'da daha önce birçok kez görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşamıştım. Pes etmek lugatımda yok. Milli formayı giymek için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Yavaş yavaş o noktaya geliyorum. Kendi yeteneklerimden vazgeçmedim. Kendimi yukarı taşımak için çok çalışıyorum. Milli Takım için her zaman hazırım. Milli Takım'da görev almak benim için onurdur" demişti.

Güveni boşa çıkarmadı

Siyah-Beyazlılar'da Valerien Ismael döneminde Ersin Destanoğlu'nun arkasında kulübeye hapsolan Mert Günok, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'e geçiş yapmıştı. Tecrübeli filebekçisi, bu güveni boşa çıkarmayıp her geçen gün daha etkili bir form grafiği sergilemeyi başardı. 34 yaşındaki kaleci, bu başarısı sonrasında A Milli Takım'a geri dönmeyi beklerken Fransa'dan sürpriz şekilde 2 yeni haber geldi.

Fransızlar geliyor

Lig 1 ekiplerinden Lille ve Nantes kulüpleri, menajerler aracılığıyla Mert'le ilgilendiklerini Beşiktaş'a resmen iletti. Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1,96'lık kaleciden memnun olan idarecilerin, şu anda tekliflere kapalı olduklarını ilettiği ve 2 Fransız kulübüne sezon sonu için randevu verdiği kaydedildi.

Teknik ekibe güven veriyor

Beşiktaş formasıyla adete ikinci baharını yaşayan Mert Günok, cumartesi günü oynanacak İstanbulspor mücadelesi öncesinde de etkin görüntüsüyle dikkat çekiyor. Takım antrenmanlarında da yüksek performansıyla dikkat çeken Günok, teknik ekibe güven veriyor. 

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