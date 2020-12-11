Beşiktaş'ın yükünü taşıyor: Atiba Hutchinson

#SporxGrafik Beşiktaş'ın yıllandıkça daha iyi olan efsanesi Atiba Hutchinson, kariyerindeki rekorları kırmaya doğru giderken, siyah-beyazlıları da skor anlamında taşıyor.
Sergen Yalçın ile birlikte hücumda daha çok sorumluluk almaya başlayan ve 23 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımda skor katkısına bakıldığında ortalamada en çok katkı yapan 2. oyuncu oldu.
Oynadığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistle maç başına 0,66 skor katkısı yapan Atiba, 8 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle 0,75'lik skor katkısında bulunan Vincent Aboubakar'ın hemen arkasında yer aldı.
Beşiktaş'ta Abobuakar ve Atiba'nın ardından Cyle Larin 0.63, Ghezzal ise 0,50'lik skor katkısıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
*2020/21 9 maç 3 gol, 3 asist
Sergen Yalçın ile birlikte hücumda daha çok sorumluluk almaya başlayan ve 23 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımda skor katkısına bakıldığında ortalamada en çok katkı yapan 2. oyuncu oldu.
Oynadığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistle maç başına 0,66 skor katkısı yapan Atiba, 8 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle 0,75'lik skor katkısında bulunan Vincent Aboubakar'ın hemen arkasında yer aldı.
Beşiktaş'ta Abobuakar ve Atiba'nın ardından Cyle Larin 0.63, Ghezzal ise 0,50'lik skor katkısıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.
ATIBA'NIN KARİYERİNDEKİ SKOR KATKISI
Beşiktaş'ta kariyer rekoruna koşan Atiba Hutchinson, Aboubakar'ın ardından maç başına en çok skor katkısı veren oyuncu konumunda. [📈0.66] pic.twitter.com/SwoOA5zQ6i
— Sporx (@sporx) December 11, 2020
FC KOPENHAG
2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist
2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist
2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist
2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist
2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist
PSV
2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist
2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist
2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist
BEŞİKTAŞ
2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist
2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist
2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist
2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist
2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist
2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist
2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist
*2020/21 9 maç 3 gol, 3 asist