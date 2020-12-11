Beşiktaş'ın yükünü taşıyor: Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ta kariyer rekoruna koşan Atiba Hutchinson, Aboubakar'ın ardından maç başına en çok skor katkısı veren oyuncu konumunda. [📈0.66] pic.twitter.com/SwoOA5zQ6i



— Sporx (@sporx) December 11, 2020

'ın yıllandıkça daha iyi olan efsanesi, kariyerindeki rekorları kırmaya doğru giderken, siyah-beyazlıları da skor anlamında taşıyor.Sergen Yalçın ile birlikte hücumda daha çok sorumluluk almaya başlayan ve 23 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımda skor katkısına bakıldığında ortalamada en çok katkı yapan 2. oyuncu oldu.Oynadığı 9 maçta 3 gol ve 3 asistle maç başına 0,66 skor katkısı yapan Atiba, 8 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle 0,75'lik skor katkısında bulunan Vincent Aboubakar'ın hemen arkasında yer aldı.Beşiktaş'ta Abobuakar ve Atiba'nın ardından Cyle Larin 0.63, Ghezzal ise 0,50'lik skor katkısıyla galibiyetlerde önemli rol oynadı.2005/06 14 maç 1 gol, 0 asist2006/07 42 maç 4 gol, 0 asist2007/08 41 maç 9 gol, 1 asist2008/09 48 maç 8 gol, 4 asist2009/10 44 maç 3 gol, 5 asist2010/11 50 maç 2 gol, 4 asist2011/12 22 maç 0 gol, 2 asist2012/13 44 maç 2 gol, 7 asist2013/14 33 maç 1 gol, 4 asist2014/15 43 maç 2 gol, 3 asist2015/16 43 maç 2 gol, 2 asist2016/17 41 maç 2 gol, 4 asist2017/18 34 maç 2 gol, 2 asist2018/19 27 maç 4 gol, 2 asist2019/20 32 maç 6 gol, 6 asist*2020/21 9 maç 3 gol, 3 asist