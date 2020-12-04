Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal, 20. dakikada Kasımpaşalı Tomas Brecka'ya topla birlikte çalım atmak istedi. Ancak Tomas Brecka, Ghezzal'a izin vermedi. Siyah-beyazlı futbolcu Ghezzal, Brecka'nın topa elle müdahale ettiğini söyledi.



Beşiktaş'ın itirazından sonra orta hakem Bahattin Şimşek, VAR Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan pozisyonla ilgili bilgi aldı. VAR odasından izleme tavsiyesi gelmeyince, hakem Bahattin Şimşek maçı devam ettirdi.



RIDVAN DİLMEN: "PENALTI DEĞİL"



Pozisyonu değerlendiren Dilmen, "Penaltıda top ele gelse verecekti, yukarı geldiği için bence vermedi. Bana göre yakın mesafe olduğu için penaltı değil." yorumunu yaptı.



