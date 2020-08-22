Beşiktaş'ın gözdesi Modeste kadro dışı

Kara Kartal'ın hedefindeki golcülerden biri olan Modeste Köln tarafından hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Haber; Akşam
Beşiktaş'ın gözdesi Modeste kadro dışı
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22 Ağustos 2020 13:26
Siyah-Beyazlı ekibin listesindeki isimlerden biri olan Anthony Modeste'nin sağlık sorunları sebebiyle Köln'ün hazırlık kampına götürülmediği açıklandı. 32 yaşındaki oyuncunun dizinde problemi bulunduğu belirtildi.

Ancak bu açıklamalara rağmen Alman basını, Modeste'nin sakatlık sebebiyle değil transfer durumu sebebiyle gözden çıkarıldığını iddia etti. Tecrübeli futbolcunun peşinde Beşiktaş dahil olmak üzere birçok kulüp bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray da oyuncuyla ilgilenmiş ancak başarılı olamamıştı. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hücum hattında büyük bir boşluk doğdu.

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