Beşiktaş'a Gerson için Serie A'dan rakip!

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilenBrezilyalı futbolcusuiçin Serie A'dan talip çıktı.Geçtiğimiz sezon Serie B'de şampiyon olarak Serie A yükselen Empoli'nin Gerson için Roma'ya bir teklif yaptığı belirtildi.Sky Italia'da yer alan habere göre; Empoli, Gerson'u kiralık formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Roma'ya da oyuncunun 11'de oynayacağına dair söz verildiği kaydedildi.Haberde; Roma ve Empoli arasında prensip anlaşmasının yapıldığı, transferin tamamlanması için Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiği vurgulandı.Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı.