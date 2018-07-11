  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Beşiktaş'a Gerson için Serie A'dan rakip!

Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtilen Roma'nın kanat oyuncusu Gerson için Serie A ekibi Empoli devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a Gerson için Serie A'dan rakip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 23:40
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Gerson için Serie A'dan talip çıktı.

Geçtiğimiz sezon Serie B'de şampiyon olarak Serie A yükselen Empoli'nin Gerson için Roma'ya bir teklif yaptığı belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Empoli, Gerson'u kiralık formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Roma'ya da oyuncunun 11'de oynayacağına dair söz verildiği kaydedildi.

Haberde; Roma ve Empoli arasında prensip anlaşmasının yapıldığı, transferin tamamlanması için Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiği vurgulandı.

Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için