Beşiktaş yönetiminden flaş Josef kararı

Beşiktaş yönetimi Brezilyalı orta saha Josef de Souza ile yolları ayırmayı düşünüyor.



Dizinden sakatlığı bulunan 34 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve yönetimin sözleşme fesih konusunun masaya getirdiği iddia edildi.



GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ



Teknik direktör Şenol Güneş'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtiliyor. Beşiktaş kulübünün 1-2 gün içinde resmi açıklamayı yapacağı da iddialar arasında.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.







