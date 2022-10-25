Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 31. saniyede Wout Weghorst'tan geldi.Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, ligdeki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Demirel, söz konusu mücadelede ilk 11'de yer alan Kaan Kanak ve Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yerine Adekugbe ve Jose Luis'e görev verdi.Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst sezonun en erken golüne imza attı. Siyah beyazlılarda, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla 31. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi.Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.11. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Wout Weghorst savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Beşiktaş'ın penaltısı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Beşiktaş Teknik direktörü Valerien Ismael, ikinci yarının başında Jackson Muleka'yı oyundan alırken, yerine Nathan Redmond'u sahaya sürdü.Hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet'in ortasında kale önünde Ze Luis kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.Tecrübeli golcü Ze Luis, Süper Lig'de ilk golünü Beşiktaş karşısında buldu.Beraberlik golünün ardından Valerien Ismael 53. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Siyah beyazlılarda Gedson ve Cenk Tosun oyuna girerken, Dele Alli ve Salih Uçan kenara geldi. Ancak bu değişiklikler galibiyet için yeterli olmadı.Hatayspor'da Ruben Ribeiro'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Kaan Kanak'ın yerden vuruşunda top ağlara gitti. Bu golle ev sahibi Hatayspor, Volkan Demirel yönetimindeki 4. maçında 3. galibiyetine ulaştı.Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ismael'in öğrencileri söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, 2 maçtan da puansız ayrıldı.Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-14. dakikada Hatayspor'un kontratağında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin'de kaldı.8. dakikada sağ kanattan Rosier'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.15. dakikada sol kanattan gelişen atakta N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.34. dakikada Lobjanidze'nin pasında arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.50. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ taraftan ceza sahasına ortasında altıpas önündeki Jose Luis'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-158. dakikada Weghorst'un sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.63. dakikada Josef'in ceza sahası içinden çektiği sert şutta kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.72. dakikada El Kaabi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.79. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.84. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.90. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Ribeiro'nun pasında ceza sahası önünden Kaan Kanak'ın sert şutunda, top ağlara gitti: 2-1Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.: Yeni Hatay: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Boudjemaa (Dk. 62 Ribeiro), Lobjanidze (Dk. 80 Kaan Kanak), El Kaabi, Jose Luis (Dk. 80 Bertuğ Özgür Yıldırım): Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku (Dk. 86 Umut Meraş), Josef (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 53 Gedson Fernandes), Dele Alli (Dk. 53 Cenk Tosun), N'Koudou, Muleka (Dk. 46 Redmond), Weghorst: Dk. 1 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 50 Jose Luis, Dk. 90 Kaan Kanak (Atakaş Hatayspor): Dk. 25 Boudjemaa, Dk. 40 Vranjes, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90+6 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+2 Redmond (Beşiktaş)