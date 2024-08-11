Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rafa Silva, 36. dakikada ise Gabriel Paulista kaydetti. Siyah beyazlı takımın iki yeni yıldızı, ilk lig maçına golle başlamış oldu.
2. RESMİ MAÇI DA KAZANDI!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray galibiyeti sonrası çıktığı 2. resmi maçı da kazandı.
Beşiktaş ile Samsunspor, bu maçla birlikte Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım, 63 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı. 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADRO TERCİHİ
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.
Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.
Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.
REIS'İN İLK RESMİ MAÇI
Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.
Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.
27 BİN BİLETLİ SEYİRCİ
Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.
SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Samsunspor, mücadelenin 16. dakikasında Marius ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Zeki Yavru'nun uzun topunu çok iyi kontrol eden Marius, kaleci Mert Günok'tan da sıyrılıp ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
RAFA SILVA SİFTAH YAPTI!
Samsunspor, ilk yarım saat topla daha fazla oynayan taraf olsa da Beşiktaş, yeni yıldızıyle perdeyi açtı. 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un savunma arkasına yolladığı topu çok iyi kontrol eden Rafa, yay üzerinden sağ ayağıyla çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ GABRIEL PAULISTA SAHNEDE
Beşiktaş, bir başka yeni yıldızıyla farkı 2'ye çıkardı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Gabriel çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin ilk yarısında başka kritik bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş devreye 2-0 üstün girdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta ilk yarıda sakatlık geçiren Gabriel Paulista, ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.. İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Farkı artırmak adına yüklenen Beşiktaş, 56. dakikada Arthur Masuaku ile gole yaklaştı. Rafa Silva'nın pasıyla soldan topu alan Masuaku, çaprazdan kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
SAMSUNSPOR DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Samsunspor, Bola ile gole çok yaklaştı. Karşılaşmada dakikalar 59 gösterdiğinde Samsunspor, Bola'nın şutunda direğe takıldı. Bola, sol kanatta Gedson'u ekarte edip sağ ayağıyla gelişine çok iyi vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Samsunspor son bölümde farkı azaltmak adına yüklenmeye başladı. Kapanan Beşiktaş savunması 80. dakikaya kadar rakibine net bir fırsat vermedi.
DİREĞİN DİBİNDEN AUTA GİTTİ
Samsunspor, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Dimata ortayı yaptı. Kale önünde Ercan'ın tek vuruşu direğin dibinden auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.
26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.
59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 86 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 61 Laura), Schindler (Dk. 61 Dimata), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Svensson, Al Musrati, Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan Topçu), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk, 71 Onana) Rashica (Dk. 89 Onur Bulut). Immobile (Dk. 78 Muleka)
Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 35 Paulista (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Rafa Silva, 36. dakikada ise Gabriel Paulista kaydetti. Siyah beyazlı takımın iki yeni yıldızı, ilk lig maçına golle başlamış oldu.
2. RESMİ MAÇI DA KAZANDI!
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray galibiyeti sonrası çıktığı 2. resmi maçı da kazandı.
Beşiktaş ile Samsunspor, bu maçla birlikte Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım, 63 maçın 35'inden galibiyetle ayrıldı. 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Samsunspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADRO TERCİHİ
Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.
Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.
Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.
REIS'İN İLK RESMİ MAÇI
Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.
Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.
27 BİN BİLETLİ SEYİRCİ
Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.
SAMSUNSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Samsunspor, mücadelenin 16. dakikasında Marius ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Zeki Yavru'nun uzun topunu çok iyi kontrol eden Marius, kaleci Mert Günok'tan da sıyrılıp ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.
RAFA SILVA SİFTAH YAPTI!
Samsunspor, ilk yarım saat topla daha fazla oynayan taraf olsa da Beşiktaş, yeni yıldızıyle perdeyi açtı. 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un savunma arkasına yolladığı topu çok iyi kontrol eden Rafa, yay üzerinden sağ ayağıyla çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ GABRIEL PAULISTA SAHNEDE
Beşiktaş, bir başka yeni yıldızıyla farkı 2'ye çıkardı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Gabriel çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu.
Mücadelenin ilk yarısında başka kritik bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş devreye 2-0 üstün girdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta ilk yarıda sakatlık geçiren Gabriel Paulista, ikinci yarıda yerini Necip Uysal'a bıraktı.. İlk yarıda aldığı darbe sonrası bileğinde problem yaşayan başarılı stoper, ikinci yarı yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Farkı artırmak adına yüklenen Beşiktaş, 56. dakikada Arthur Masuaku ile gole yaklaştı. Rafa Silva'nın pasıyla soldan topu alan Masuaku, çaprazdan kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
SAMSUNSPOR DİREĞİ GEÇEMEDİ!
Samsunspor, Bola ile gole çok yaklaştı. Karşılaşmada dakikalar 59 gösterdiğinde Samsunspor, Bola'nın şutunda direğe takıldı. Bola, sol kanatta Gedson'u ekarte edip sağ ayağıyla gelişine çok iyi vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Samsunspor son bölümde farkı azaltmak adına yüklenmeye başladı. Kapanan Beşiktaş savunması 80. dakikaya kadar rakibine net bir fırsat vermedi.
DİREĞİN DİBİNDEN AUTA GİTTİ
Samsunspor, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Dimata ortayı yaptı. Kale önünde Ercan'ın tek vuruşu direğin dibinden auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Samsunspor'un golü iptal edildi. Ani gelişen atakta Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Çadlı oyuncu kaleci Günok'u geçerek boş ağlara topu gönderdi. Hakem Ali Şansalan, golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.
26. dakikada Samsunspor'un atağında ceza saha içindeki Holse'nin pasına Ntcham gelişine sert vurdu, kaleci Mert Günok kale çizgisi üzerinde topu yatarak kontrol etti.
31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva, ceza sahası içine girer girmez iki oyuncunun arasından, kaleci Okan Kocuk'un yanından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakika misafir takım Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın atağında sağ kanattan Masuaku'nun ortasına altı pas içinde iyi yükselen Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. 2-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.
59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.
85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 86 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 61 Laura), Schindler (Dk. 61 Dimata), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Svensson, Al Musrati, Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan Topçu), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk, 71 Onana) Rashica (Dk. 89 Onur Bulut). Immobile (Dk. 78 Muleka)
Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 35 Paulista (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)
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