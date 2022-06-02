Beşiktaş yeni stoperini buldu: Saiss!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss ile el sıkıştı.



A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Valerien Ismael'in çok istediği Faslı stopere 2+1 yıllık imza attıracak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon euro ücret alacak. Saiss'ın sözleşmesinde çeşitli başarı durumlarına göre 500 bin euro da bonus bulunacak.



Fransa'da Valence altyapısından yetişen Romain Saiss, Clermont Foot formasıyla profesyonel oldu. Le Havre ve Angers formaları giyen deneyimli stoper, 2016 yazında 4 milyon euro bonservisle Wolves'a transfer oldu.



Saiss, geçen sezon 31 Premier Lig maçında forma giydi.





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